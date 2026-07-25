VN-chef aangekomen in Syrië voor eerste bezoek sinds 2009

DAMASCUS (ANP/AFP) - VN-chef António Guterres is zaterdag aangekomen in Syrië. Het is het eerste bezoek van een secretaris-generaal van de Verenigde Naties aan het land sinds 2009. Dat was twee jaar voor het uitbreken van de Syrische burgeroorlog.

Minister van Buitenlandse Zaken Asaad al-Shaibani ontving Guterres en zijn delegatie op de internationale luchthaven van Damascus, meldt het Syrische staatspersbureau SANA. Guterres zal tijdens zijn driedaagse bezoek de steun van de Verenigde Naties uitspreken voor de overgang naar een nieuw Syrië.

De burgeroorlog heeft meer dan een half miljoen mensen het leven gekost en eindigde met de val van president Bashar al-Assad in december 2024. De rebellen die het decennialange regime van de familie Assad beëindigden, zijn nu in Syrië aan de macht. De internationale gemeenschap roept ze op te werken aan sterke instituten en een inclusief bestuur.