Beste Zangers en Wolven wisselen van tijdstip op NPO 1

De programma's Beste Zangers en Wolven wisselen vanaf aanstaande zaterdag van tijdstip op NPO 1, zo laat de omroep dinsdag weten. Volgens de woordvoerder van de NPO trekt Wolven op de avond van de uitzending "te weinig kijkers en dat heeft ook invloed op Beste Zangers".

Tegelijkertijd laat de NPO weten dat de kijkcijfers van Wolven met uitgesteld kijken beter zijn. "Meer dan de helft van het totale kijkcijfer komt inmiddels uit uitgesteld kijken. Daarbij valt op dat het programma zeer goed in de doelgroep 13 tot 49 jaar scoort", aldus de woordvoerder. Beste Zangers is vanaf zaterdag te zien om 20.30 uur en Wolven aansluitend om 21.30 uur. Voorheen was dit andersom.

Wolven is een tv-variant van het bekende bordspel Weerwolven. Aan het spel doen dertien bekende en minder bekende deelnemers mee. Drie spelen de rol van wolf en de rest zijn burgers. Iedere nacht wordt er een burger door de wolven 'verslonden', waarna het aan de burgers is om uit te zoeken wie de wolven zijn. Het programma is een samenwerking tussen de NPO en Disney+ omdat de productie van het programma veel geld kost.