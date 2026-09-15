Koning Willem-Alexander ontvangt volgend jaar meer geld

Koning Willem-Alexander krijgt in 2027 meer geld, blijkt uit de miljoenennota. De koning ontvangt volgend jaar 1,2 miljoen euro aan inkomen, zo'n 34.000 meer dan dit jaar. Daarnaast krijgt hij ruim 6,3 miljoen euro voor onkosten, een toename van 136.000 euro.

Naast de koning ontvangen ook koningin Máxima, prinses Beatrix en prinses Amalia een uitkering. Die bestaat uit een inkomen en onkostenvergoeding voor personele en materiële uitgaven. In totaal ontvangen de leden van het koningshuis volgend jaar 12,9 miljoen euro. Een jaar eerder was dit 12,6 miljoen.

Prinses Amalia ontvangt sinds 2021 een uitkering, al stortte ze tot en met 2024 het volledige bedrag terug. Sinds 2025 stort ze alleen het inkomen terug. De onkostenvergoeding, die volgend jaar 1,7 miljoen bedraagt, neemt ze wel in ontvangst.

Koningin Máxima gaat er in totaal zo'n 32.000 euro op vooruit. In totaal krijgt ze in 2027 zo'n 1,3 miljoen euro. De uitkering van prinses Beatrix is volgend jaar 2 miljoen euro, bijna 50.000 euro hoger dan dit jaar.