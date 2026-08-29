Beste Zangers gaf Yves Berendse meer zelfvertrouwen

De optredens tijdens Beste Zangeres hebben Yves Berendse meer zelfvertrouwen gegeven. Dat vertelt de zanger in gesprek met het ANP. "Ik heb tal van liedjes gezongen waarvan mensen nooit hadden gedacht dat ik ze zou zingen", laat de zanger weten. Naast Berendse zijn Jeangu Macrooy, Zoë Livay, Clouseau, Fay Claassen, Desray en Bizzey de deelnemende zangers.

In het programma, dat vanaf zaterdag weer te zien is bij NPO 1, geven artiesten een eigen draai aan elkaars nummers. "Voor Jeangu heb ik echt een heel mooi liedje gezongen. Hij zingt echt soul en r&b en dat doe ik normaal niet. Ik zou niet bepaald zeggen dat Terug In De Tijd een r&b-nummer is", zegt Berendse lachend. "Maar het liedje van Jeangu was misschien wel het nummer waar ik van al mijn collega's de meeste complimenten voor kreeg. Ze zeiden dat ze dit nooit achter mij hadden gezocht."

Berendse heeft daarmee een nieuwe kant van zichzelf leren kennen. "Als ik een show in elkaar ga draaien, kan ik daar best een supervet soul- en r&b-nummer in doen. Want ja, ik zou het moeten kunnen", licht hij toe. "Ik ben nog bezig met de Ziggo-shows, dus misschien een nummer van Mary J. Blige?", grapt de zanger. In november geeft hij twee shows in de Amsterdamse concertzaal.

"Kijk, heel veel mensen die thuis kijken zullen zeggen: 'Hé, dat is die lange gozer van Terug In De Tijd'. Maar ik weet dat ik meer in mijn mars heb", vervolgt Berendse. "Het mooiste compliment zou zijn als ik mensen kan verrassen."