Trump noemt overlijden Noorse koning Harald 'groot verlies'

De Amerikaanse president Donald Trump noemt het overlijden van de Noorse koning Harald "een groot verlies". In een reactie op Truth Social omschrijft Trump de overleden vorst als "een sterke, trotse en zeer gerespecteerde man".

"Hij hield van zijn land en werd werkelijk geliefd en gerespecteerd door zijn volk", schrijft Trump. "Onze gedachten zijn bij de koninklijke familie en heel Noorwegen in deze moeilijke tijd."

Harald overleed vrijdagochtend op 89-jarige leeftijd in het ziekenhuis in Oslo. De vorst is opgevolgd door zijn zoon Haakon.