Bestuur IJslandse omroep wil songfestivalboycot in stand houden

Het lijkt erop dat IJsland ook volgend jaar afwezig is op het Eurovisie Songfestival vanwege de aanwezigheid van Israël. Een meerderheid van het bestuur van de verantwoordelijke omroep RÚV wil niet dat het land meedoet.

Een van de bestuursleden, Diljá Ámundadóttir Zoëga, publiceerde de notulen volgens de nieuwsafdeling van RÚV woensdag op sociale media. Daarin staat dat zes van de negen leden de directeur-generaal oproepen "om de EBU te laten weten dat de publieke omroep in 2027 niet deelneemt aan het Eurovisie Songfestival, tenzij Israël de deelname aan het festival wordt ontzegd".

IJsland boycotte het festival vorig jaar ook, samen met Nederland, Spanje, Ierland en Slovenië. Tot dusver heeft alleen Ierland aangegeven de boycot in stand te houden. Dat deed ook AVROTROS, maar de NPO besloot vorige week om alsnog een Nederlandse inzending te sturen.

Waarschijnlijk zal Spanje ook afwezig zijn. De voorzitter van de Spaanse omroep RTVE kondigde vorige week aan dat hij de raad van bestuur gaat voorstellen om vast te houden aan de vorig jaar ingezette boycot.