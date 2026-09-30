Jordaans koningspaar woont bruiloft nichtje bij

Koning Abdullah en koningin Rania van Jordanië hebben woensdag de bruiloft van hun nichtje prinses Sara bijgewoond. De ceremonie vond plaats in het Zahran-paleis in Amman, dezelfde plek waar kroonprins Hoessein en prinses Rajwa drie jaar geleden in het huwelijk traden.

Sara is een dochter van prins Faisal, de jongere broer van koning Abdullah. Ze gaf haar jawoord aan Ali Murabet Al Sawwaf.

Koningin Rania deelde op Instagram enkele beelden van de ceremonie. "Gefeliciteerd en heel veel liefs voor het gelukkige paar!", schrijft ze erbij.