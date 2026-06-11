Een beveiliger die een rechtszaak had aangespannen tegen Lil Wayne moet de Amerikaanse rapper een schadevergoeding van ruim 29.000 dollar betalen. Ook heeft de rechter de zaak geschrapt, blijkt uit rechtbankdocumenten die zijn ingezien door Rolling Stone.

Beveiliger Christian Carlos beschuldigde Lil Wayne ervan hem in zijn woning in Californië te hebben geslagen en met een vuurwapen te hebben bedreigd. Volgens Carlos hield hij daar psychische klachten en financiële schade aan over. Hij spande eind 2023 een rechtszaak aan tegen de rapper.

De rechter zette de zaak in april stop omdat Carlos volgens de rechtbank herhaaldelijk bevelen negeerde en onjuiste verklaringen aflegde over zijn medewerking aan het onderzoek. Carlos en zijn advocaat moeten daarom gezamenlijk 29.225 dollar betalen, bovenop de advocaatkosten van Lil Wayne.