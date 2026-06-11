NEW YORK (ANP) - De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met flinke plussen de handelsdag uitgegaan. Bij beleggers werd de hoop aangewakkerd op een spoedig einde aan de Iranoorlog, nadat de Amerikaanse president Donald Trump geplande aanvallen op Iran afblies en zinspeelde op een akkoord.

De Dow-Jonesindex eindigde 1,9 procent hoger op 50.848,75 punten. De brede S&P 500-index klom 1,8 procent tot 7394,30 punten en techbeurs Nasdaq steeg 2,5 procent tot 25.809,66 punten. Woensdag zakten de beurzen in New York nog tot 2 procent.

In een bericht op Truth Social schreef Trump donderdag dat met "de discussies en laatste punten" is ingestemd door alle betrokken partijen. Hij noemt onder meer Israël en landen in het Midden-Oosten. De partijen zouden het "in zowel concept als groot detail" eens zijn over een akkoord. Iraanse staatsmedia meldden dat Iran nog niet heeft ingestemd met een deal met de VS.

Olieprijzen omlaag

Later op de avond zei Trump dat een akkoord dit weekend in Europa getekend zou kunnen worden. De Amerikaanse vicepresident JD Vance zou daarbij aanwezig zijn.

De olieprijzen gingen in navolging van het nieuws omlaag. Een vat Amerikaanse olie werd 4,3 procent goedkoper op 86,15 dollar per vat. Brentolie kostte 4,6 procent minder op 88,84 dollar per vat.

Beursgang SpaceX

Beleggers kijken ook uit naar de beursgang van Elon Musks ruimtevaartbedrijf SpaceX op vrijdag. Aandelen van ruimtevaartbedrijven zoals Redwire en Firefly Aerospace gingen donderdag 14,9 en 17,8 procent omhoog, vooruitlopend op het langverwachte beursdebuut.

SpaceX bevestigde dat het bedrijf vrijdag op techbeurs Nasdaq gaat handelen, in wat de grootste beursgang ooit moet worden. Het bedrijf, voluit Space Exploration Technologies Corp, verkocht 555,6 miljoen aandelen voor 135 dollar per stuk, meldde het donderdag in een verklaring op zijn website. Particuliere beleggers hadden voor meer dan 100 miljard dollar ingeschreven op de langverwachte beursgang, meldde persbureau Bloomberg eerder op basis van ingewijden.

Verder gingen tech- en chipbedrijven weer omhoog, na de uitverkoop in de sector op woensdag. Daarbij zorgden beter dan verwachte kwartaalresultaten van software- en cloudbedrijf Oracle (min 8,5 procent) voor optimisme bij beleggers. Chipbedrijven Qualcomm, Intel, Broadcom en Nvidia stegen tot 9,3 procent. Makers van chipapparatuur Applied Materials en Lam Research wonnen tot 12,7 procent.