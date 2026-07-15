Bevers herdenken overleden Cees Geel: jij begreep hoe we zijn

John de Bever heeft woensdagochtend op sociale media gereageerd op het overlijden van acteur Cees Geel. Geel verzorgde jarenlang de voice-over voor de RTL-realityserie De Bevers.

"Onze magische voice-overstem is niet meer", schrijft De Bever. "Door jouw timing, gevatte humor en het begrijpen hoe wij zijn maakte ook jij 'De Bevers' tot een succes. Bedankt hiervoor. Rust zacht."

Geel overleed dinsdag plotseling aan de gevolgen van een hartstilstand. Hij werd 61 jaar. De acteur was bij het grote publiek vooral bekend dankzij zijn hoofdrol in de film Simon en de serie Flikken Rotterdam.