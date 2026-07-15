Travis Scott aangeklaagd voor mishandeling van personeel op boot

Travis Scott is aangeklaagd wegens een vermeende aanval en bedreiging van personeel op een jacht. Dat melden Amerikaanse media op basis van rechtbankdocumenten. Kapitein Adrian Frometa en twee managers van de boot die de rapper twee jaar geleden huurde, slepen hem voor de rechter wegens mishandeling.

Scott werd na het incident in juni 2024 al gearresteerd wegens openbare dronkenschap en huisvredebreuk bij de Miami Beach Marina. Toen volgden nog geen strafrechtelijke aanklachten.

De kapitein beweert dat Scott gedurende de avond dronken en agressief werd. De kapitein besloot de tocht vanwege dit gedrag voortijdig te beëindigen, maar Scott zou geweigerd hebben het schip te verlaten toen ze terugkeerden in de jachthaven. Volgens de dagvaarding duwde Scott de kapitein van achteren en sloeg hij hem met gebalde vuist op zijn nek en borst. "Scott bedreigde Frometa herhaaldelijk door onder meer te zeggen dat hij 'dood' was en dat Scott hem 'zou vermoorden'", aldus het document. De twee managers schoten hem te hulp en werden vervolgens ook bedreigd.

Het drietal stelt zowel fysiek als emotioneel letsel te hebben opgelopen door het voorval en eist een schadevergoeding.