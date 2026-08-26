Beyoncé prijst Parton om talent na overlijden

Beyoncé heeft Dolly Parton geprezen om haar kunst, vrijgevigheid en talent. De zangeres, die met Parton samenwerkte voor haar album Cowboy Carter, noemt de countrylegende in een verklaring op haar website onder meer haar "Poolster". Parton overleed dinsdag op 80-jarige leeftijd na een korte strijd tegen kanker.

"Je was de maatstaf. De Poolster. Gedurfd en briljant. Getalenteerd en vastberaden", schrijft Beyoncé. Daarbij bedankt ze Parton voor de lessen die ze mensen leerde over het trouw blijven aan zichzelf. "Ik voel mij vereerd dat ik het voorrecht had met je samen te werken. Dat zal ik voor altijd koesteren", aldus de 44-jarige zangeres.

De zangeres eindigt haar bericht door Parton te bedanken voor haar diepgaande impact. "Je bent een engel die deze wereld een gelukkiger plek heeft gemaakt met je vreugdevolle kunst."

Beyoncé en Parton werkten samen aan Cowboy Carter uit 2024. Parton was daarop onder meer te horen in Dolly P. Beyoncé nam voor het album ook haar eigen versie op van Partons grote hit Jolene uit 1973.