Susan Visser geniet van eerste musicalervaring

Susan Visser heeft het naar haar zin bij 40-45, de Musical, waarin ze haar musicaldebuut maakt. "Iedereen is heel enthousiast en heel gedreven. Tot nu toe bevalt het me wel", zei de actrice tijdens de perspresentatie van de nieuwe castleden.

Visser is naast René van Kooten, Joep Paddenburg, Esmée Dekker, Sanne Groenen en Ruben van Keer een van de nieuwe namen in de hoofdcast van de productie. Visser, onder meer bekend uit de serie Gooische Vrouwen, speelt in de musical de rol van moeder Anna. Het verhaal draait om twee broers die tijdens de Tweede Wereldoorlog allebei een andere kant kiezen. "Ik denk wel dat de rol van Anna en de rol die ik in Gooische Vrouwen speel, echt twee uitersten zijn", zegt Visser over haar deel in de musical.

Volgens de actrice zingt zij niet in de voorstelling, behalve tijdens het eindlied. Als ze dat wel had gemoeten, had ze de musical niet gedaan, vertelt Visser. "Want ik heb geen geschoolde stem. Ik merk daardoor wel dat ik het heel leuk vind om hier eens van te proeven", vervolgt de 60-jarige actrice. "Ik vind het eigenlijk wel jammer dat ik niet kan zingen", geeft ze toe. "Misschien moet ik toch maar op zangles gaan."

De actrice had de voorstelling, die al sinds 2024 in Nederland wordt gespeeld, zelf vorig jaar gezien en was daar naar eigen zeggen door geraakt. "Het gaat heel erg over uitsluiten van een hele bevolkingsgroep. Dat is ook wat je heel erg ziet in de wereld", aldus Visser. Ze noemt het ook goed dat er veel scholen naar de voorstelling komen. "De oorlog is steeds langer geleden. Dus als dit een manier is om jongeren weer geïnteresseerd te krijgen in die tijd en wat er toen allemaal gebeurd is, vind ik dat heel goed."