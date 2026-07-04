Beyoncé heeft haar fans na twee jaar verrast met nieuwe muziek ter gelegenheid van de Amerikaanse feestdag Independence Day. De zangeres bracht zaterdag zonder eerdere aankondiging het nummer Morning Dew (Donk) uit.

Het nieuwe nummer van de 44-jarige artiest maakt deel uit van de heruitgave van B'DAY, de jubileumeditie van haar tweede studioalbum. Dat meldt haar entertainmentbedrijf Parkwood Entertainment in een verklaring aan onder meer Us Weekly. Het album B'DAY verscheen twintig jaar geleden, op 4 september 2006, de verjaardag van de Amerikaanse zangeres.

Voor Morning Dew (Donk) werkte Beyoncé samen met Pharrell Williams, The-Dream en Darius Dixon. De laatste keer dat de zangeres nieuwe muziek uitbracht, was in 2024 met het album Cowboy Carter. Het album won in 2025 zowel de Grammy voor Beste Countryalbum als die voor Album van het Jaar.