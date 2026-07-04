Victoria en David Beckham vieren 27e trouwdag

Victoria en David Beckham zijn precies 27 jaar getrouwd. Het Britse koppel stond zaterdag op sociale media stil bij de mijlpaal en deelde een reeks foto's uit de afgelopen decennia.

"29 jaar samen, 27 jaar getrouwd en je hebt me alles gegeven wat ik me maar kon wensen", schrijft de voormalig voetballer bij een reeks foto's van hem en zijn vrouw. "Onze grootste trots zal altijd ons gezin zijn. Ik hou van je."

Ook Victoria deelt een liefdevolle boodschap. "Na 27 jaar huwelijk, vier fantastische kinderen en talloze matchende outfits ben je nog steeds mijn alles", schrijft de modeontwerpster. Ze sluit haar bericht af met een felicitatie aan haar man: "Fijne trouwdag!! Ik hou zoveel van je."

Victoria en David Beckham trouwden op 4 juli 1999 in de Ierse hoofdstad Dublin. Het stel heeft samen vier kinderen: Brooklyn (1999), Romeo (2002), Cruz (2005) en Harper (2011).