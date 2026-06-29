Bij Ons In Brabant hoopt op mooi gevuld stadion bij inhaalshow

Bij Ons In Brabant hoopt een paar uur voor aanvang van het evenement nog op "een mooi gevuld stadion". De organisatie laat het ANP weten dat ze zo'n 20.000 bezoekers verwachten voor de inhaalshow in het Philips Stadion en zal daarom de tweede ring niet benutten.

De organisatie geeft aan daar "ontzettend blij en dankbaar" voor te zijn "op deze maandagavond". Het evenement van Joël Borelli, met shows op vrijdag- en zaterdagavond, werd afgelast vanwege de extreme hitte.

Iedereen met een kaartje heeft recht op een refund of kon het ticket inwisselen voor de ingelaste maandagavondshow. Volgens de organisatie hebben veel mensen hun voucher verzilverd en hebben ook bedrijven, zoals voetbalclub PSV, geholpen door een deel van de kaarten op te kopen. In eerste instantie had de organisatie 30.000 bezoekers per avond kwijt gekund en hoopte ze in totaal op zo'n 50 tot 55 duizend mensen te trekken over het hele weekend.

'Petje af'

Doordat de tweede ring gesloten blijft tijdens de inhaalshow, hoopt de organisatie op "het gevoel van een volle zaal". Ze zijn vooral tevreden dat het team erin geslaagd is om het evenement alsnog te laten plaatsvinden. "Ze hebben dit binnen een dag voor elkaar gekregen en hebben keihard gewerkt. Petje af", zegt de organisator.

Borelli vreesde zondagochtend al dat het Philips Stadion in Eindhoven niet vol zou raken. Maandagochtend vertelde hij op Instagram "dat we zo verschrikkelijk veel kaarten verkocht hebben" en sprak hij over een verdubbeling ten opzichte van zondagochtend. Bekende Nederlanders Xander de Buisonjé en Bas Smit riepen op sociale media mensen op om alsnog maandagavond naar het evenement te gaan om Borelli te steunen. Naast Borelli treden onder anderen Tino Martin, De Bankzitters, Mart Hoogkamer en Trijntje Oosterhuis op.