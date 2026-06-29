Comcast stijgt op Wall Street na plan om bedrijf op te splitsen

NEW YORK (ANP) - Comcast hoorde maandag bij de grote stijgers op de aandelenbeurzen in New York. Het Amerikaanse mediaconcern heeft plannen bekendgemaakt om het bedrijf op te splitsen. De telecomactiviteiten komen daarbij los te staan van de entertainmenttak. Comcast wil zijn mediadivisies NBCUniversal en Sky onderbrengen in een zelfstandig bedrijf.

Aandeelhouders zullen belangen krijgen in beide bedrijven, meldde Comcast maandag. De splitsing zal naar verwachting over een jaar plaatsvinden. Comcast schoot bijna 9 procent omhoog. Aandelen van het bedrijf zijn dit jaar tot nu toe 22 procent minder waard geworden.

Verder was de stemming op de Amerikaanse beursvloeren positief. De Dow-Jonesindex noteerde kort na opening van de markt 0,3 procent hoger op 52.036 punten. De samengestelde S&P 500-index klom 0,7 procent tot 7404 punten. Techbeurs Nasdaq won 1,1 procent op 25.571 punten. De Nasdaq lijkt daarmee iets van de verliezen van vorige week goed te maken, toen de techgraadmeter vijf dagen op rij sloot met een verlies.

Beleggers hebben hun aandacht aan het begin van een nieuwe beursweek onder meer gericht op een jaarlijkse bijeenkomst van centrale bankiers in Portugal. De nieuwe voorzitter van de Federal Reserve, Kevin Warsh, zal daar voor het eerst buiten de Verenigde Staten in het openbaar spreken. Daarbij wordt gelet op mogelijke hints over het rentebeleid, maar ook op opmerkingen over de financiële stabiliteit.

Ook worden ontwikkelingen in het Midden-Oosten nauw gevolgd. Nieuwssite Axios meldde zondag dat de VS en Iran hebben afgesproken om de aanvallen op elkaar te staken. Beide landen zouden elkaar ook dinsdag ontmoeten. Iran ontkende maandag echter dat er deze week technisch overleg plaatsvindt. De olieprijzen gingen maandag iets omhoog.

Daarnaast wordt er op Wall Street uitgekeken naar het maandelijkse banenrapport van de Amerikaanse overheid op donderdag. De banengroei speelt een belangrijke rol in het rentebesluit van de Amerikaanse centrale bank, die naast de inflatie ook let op de werkgelegenheid.