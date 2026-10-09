Het Gouden Televizier-Ring Gala heeft donderdag bijna 1,6 miljoen kijkers getrokken. De show, die werd gepresenteerd door Jan Smit en Peter Pannekoek, was daarmee ruimschoots het bestbekeken programma van de dag. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van Nationaal Media Onderzoek (NMO).

Het 'voorprogramma', een liveregistratie vanaf de rode loper met Britt Dekker en Splinter Chabot, was met 987.000 kijkers de op twee na bestscorende titel. Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur staat ertussen met ruim 1,3 miljoen kijkers.

Tijdens het Televizier-Ring Gala werd Jan Versteegh de grote winnaar. Hij won de prijs voor beste presentator en zijn programma De Bondgenoten won de felbegeerde Ring.