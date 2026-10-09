SAN FRANCISCO (ANP/AFP) - Het debat over de veiligheid van kunstmatige intelligentie (AI) is verder opgelaaid. Drie voormalige veiligheidsonderzoekers bij OpenAI zeggen dat ze zijn ontslagen bij de ChatGPT-maker omdat ze waarschuwden voor de gevaren van de technologie.

"Ik geloof dat we zijn ontslagen omdat we veiligheid belangrijker vonden dan de kortetermijnbelangen van OpenAI als bedrijf", schreef een van de ontslagen medewerkers, Mikita Balesni, bij een brief die op sociale media is geplaatst.

Het bedrijf achter de bekende chatbot maakte vorige week het ontslag van de drie onderzoekers bekend. OpenAI zei hen te hebben ontslagen wegens vermeende onzorgvuldige omgang met gevoelige informatie en schending van het bedrijfsbeleid.

De drie ontslagen onderzoekers werkten aan het monitoren van de modellen van OpenAI, die in juli uit hun testomgeving ontsnapten en inbraken bij de systemen van programmeursplatform Hugging Face. Dat incident leidde tot discussie over de vraag of de ontwikkeling van de technologie moet worden geremd.