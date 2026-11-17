Bijna 1,9 miljoen kijkers zagen maandagavond hoe het Nederlands elftal met 5-0 verloor van Duitsland. Dat blijkt uit de voorlopige cijfers van het Nationaal Media Onderzoek (NMO). De laatste wedstrijd in de groepsfase van de Nations League werd uitgezonden op NPO 3.

De wedstrijd van afgelopen vrijdag tegen Griekenland werd net iets minder goed bekeken, met een klein 1,8 miljoen mensen die op het programma afstemden. Die wedstrijd eindigde in 7-0 voor het Nederlands elftal. Oranje gaat door de ruime nederlaag tegen Duitsland als nummer 2 van de poule naar de kwartfinale van de Nations League. Vrijdag vindt de loting plaats waarin de volgende tegenstander van de ploeg duidelijk wordt. Frankrijk, Engeland en waarschijnlijk Portugal zijn de mogelijke tegenstanders.

Inmiddels is ook duidelijk dat de tweede uitzending van Het Sinterklaasjournaal van vorige week evengoed heeft gescoord als de eerste. Het programma haalde met uitgestelde kijkers, net als bij de eerste aflevering, 2,7 miljoen kijkers. Ook de tweede aflevering van Boer Zoekt Vrouw behaalde weer hoge cijfers door mensen die het programma hebben teruggekeken. De aflevering was goed voor 1,8 miljoen kijkers.