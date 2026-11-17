Gerard Joling maakt dit jaar opnieuw kans bij de uitreiking van de Dutch Reality Awards. De zanger is net als vorig jaar genomineerd in zowel de categorie Reality King als Reality Programma: Real Life, met zijn serie Only Joling.

Vorig jaar gingen de prijzen in deze categorieën uiteindelijk naar Sjorleone (Reality King) en De Augurkenkoning. De artiest kreeg toen wel als eerste de Dutch Reality Lifetime Achievement Award.

In de categorie Reality King zijn ook King Faisel, Maarten Blom, Oos Kesbeke en Sjorleone genomineerd. Voor de categorie Reality Programma: Real Life maken Andy & Melisa, De Bevers, De Bondgenoten en Een Huis Vol kans.

De overige categorieën zijn Reality Doorbraak, Reality Hoogtepunt, Beste Reality Podcast, Beste Reality Zender / Streamer, Reality Programma: Love / Dating en Reality Programma: Survival / Adventure / Competitie. Nederlandse realityprogramma's die vanaf 1 december 2025 te zien zijn geweest maken kans op een prijs.

Vanaf dinsdag kan het publiek stemmen op de genomineerden voor de prijzen, die op 7 december worden uitgereikt in het Amstel Hotel. De awards beleven dit jaar hun vierde editie.