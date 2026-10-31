Bill Maher vergelijkt etentje met Trump met daten Taylor Swift

De Amerikaanse komiek Bill Maher heeft uitgehaald naar president Donald Trump, die hem eerder deze week op sociale media uitgebreid bekritiseerde. In zijn HBO-programma Real Time with Bill Maher vergeleek hij een etentje met Trump met daten met Taylor Swift.

"Eten met Trump is als daten met Taylor Swift. Op het moment zelf is het hartstikke gezellig, maar achteraf halen ze je helemaal onderuit", grapte Maher. De komiek reageerde daarmee op een bericht van ruim 1300 woorden op Truth Social, waarin Trump hem onder meer een "totale loser" noemde.

Maher heeft eerder deze maand met Trump gedineerd in het Witte Huis. Volgens de presentator waren de ontmoetingen juist bedoeld om ondanks politieke meningsverschillen met elkaar in gesprek te blijven. "Ik wil niet dat het zo gaat", zei hij. "Het hele idee van die etentjes was om te praten, van mening te verschillen, maar wel naar elkaar te luisteren."

Maher weersprak ook verschillende beweringen van Trump. Zo ontkende hij dat hij de president voortdurend zou bellen. "Ik heb je nooit gebeld. Jij belt mij", aldus de komiek.