Schaatsster Kok wint eerste 500 meter nipt voor Duizendstraal

HEERENVEEN (ANP) - Femke Kok heeft bij het kwalificatietoernooi voor de wereldbeker (WCKT) in Heerenveen de eerste 500 meter gewonnen. De olympisch- en wereldkampioene was met 37,23 net iets sneller dan Amber Duizendstraal en Angel Daleman. Duizendstraal werd tweede met 37,38 en Daleman derde met 37,41.

Anna Boersma startte twee keer vals en werd gediskwalificeerd. Haar tegenstandster in de slotrit, Suzanne Schulting, kwam met 37,83 tot de zevende tijd.

De 500 meter wordt op het WCKT twee keer verreden. Voor de kwalificatie voor de wereldbeker komen de vijf schaatsers met de snelste 500 meter in aanmerking.