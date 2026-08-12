Pitbull brengt komend najaar een nieuwe plaat uit. Dat meldt Billboard woensdag. Het nieuwe werk, dat de naam Pitcoin draagt, is het veertiende studioalbum van de Cubaans-Amerikaanse artiest en moet volgens het muziekblad op 8 oktober uitkomen.

De 45-jarige Armando Christian Pérez, zoals Pitbull officieel heet, is momenteel nog op tournee met zijn I'm Back Tour, waarmee hij ook Nederland aandeed. Tijdens zijn concert in BST Hyde Park in Londen vorige maand zette hij een wereldrecord neer door meer dan 20.000 mensen met een zogeheten bald cap op bij elkaar te brengen. Het is gebruikelijk dat fans zich tijdens zijn shows als hem kleden, met een zonnebril en bald cap.

Het vorige album dat Pitbull uitbracht was Trackhouse uit juli 2023. In november van het jaar erop bracht hij samen met Jon Bon Jovi het nummer Now Or Never uit, een remix van het Bon Jovi-nummer It's My Life uit 2000.