De nieuwe regel dat een land in conflict het Eurovisie Songfestival niet mag organiseren, is een slimme tegemoetkoming aan de Israël-critici binnen het evenement. Dat stelt songfestivaljournalist GJ Kooijman van de Ding-A-Dong-podcast. "Israël kan nog wel meedoen en zelfs winnen", zegt hij. "Maar Israël is wel gecastreerd. Als ze winnen, kunnen ze niet een jaar lang propaganda voor zichzelf en het toerisme maken, wat toch een van de voordelen is van het hosten."

Volgens Kooijman is het ondenkbaar dat de EBU Israël helemaal uit het evenement zet. "Er zijn een aantal landen die dat niet toestaan, zoals Oostenrijk en Duitsland", legt hij uit. "Maar de EBU is wel bezig om duidelijke kaders te scheppen. Dat deed de organisatie bijvoorbeeld ook door meteen in te grijpen bij twijfels over de televoting, en bij twijfels over de inhoud van het lied van Israël afgelopen jaar, dat te politiek werd geacht. Deze volgende handreiking zet de deur open naar de landen die het afgelopen jaar niet meededen, waaronder Nederland."

De songfestivalexpert zegt dat het slim is dat AVROTROS nog wel in het belangrijke bestuursorgaan van de EBU zit, waar dit soort besluiten worden genomen. "Het is ook een heel goed visitekaartje van directeur Martin Green, die hiermee heel duidelijk afstand neemt van het achterkamertjesgekonkel dat in het verleden nog wel met het songfestival werd geassocieerd." De EBU kan ook niet anders dan actie ondernemen, voegt hij daaraan toe: "De organisatie gaat gebukt onder de dalende kijkcijfers, niet alleen lineair, maar ook online en via de streamingkanalen. Het songfestival moet aan de toekomst denken."

Zwaar weer

Dit besluit biedt ook de Israëlische omroep KAN ruggensteun, legt Kooijman uit. "De omroep verkeert al jaren in zwaar weer omdat de rechtse regering in Israël flinke druk uitoefent en de onafhankelijkheid van de omroep aanvalt", stelt de journalist. "De EBU heeft dit besluit genomen; daar kan KAN niet op worden aangesproken door de Israëlische regering."

Het zou de expert niet verbazen als door dit besluit sommige afhakers weer terugkeren. "Spanje deed onlangs al een eerste stapje, door weer mee te doen aan de Junior-editie. Nederland is daarmee nooit gestopt. Ik denk dat ook andere dwarsliggers wel zullen volgen met soortgelijke toenaderende bewegingen."

AVROTROS wilde woensdag niet direct reageren op de aanpassing van het reglement.