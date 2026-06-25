Billy Idol en Steve Stevens opgenomen in Hollywood Rockwalk

Billy Idol en zijn vaste gitarist Steve Stevens zijn opgenomen in de Hollywood Rockwalk. De twee werden dinsdag geëerd tijdens een ceremonie bij de vestiging van Guitar Center aan de Sunset Boulevard in Los Angeles.

Idol en Stevens lieten handafdrukken achter en kregen daarmee een plek tussen ruim 150 artiesten die sinds 1985 zijn opgenomen in de Rockwalk. Onder anderen John Lennon, Stevie Wonder, Elvis Presley en Black Sabbath gingen hen voor.

"Ik heb een fantastische tijd gehad met Steve. Hij heeft veel van mijn gekke ideeën werkelijkheid gemaakt", zei Idol tijdens de ceremonie. Stevens noemde de onderscheiding een eer en sprak van een bekroning op ruim 45 jaar samenwerking en vriendschap.

De twee worden op 14 november ook samen opgenomen in de Rock & Roll Hall of Fame.