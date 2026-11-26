Dorian Bindels en Juvat Westendorp hebben een professionele training gevolgd bij de Melrose Academy om zich voor te bereiden op hun rol in de musical The Bodyguard. De Melrose Academy geeft trainingen op het gebied van persoonsbeveiliging. Beelden van deze training zijn gedeeld op het Instagramaccount van The Bodyguard.

Bindels en Westendorp delen vanaf maart 2027 de rol van bodyguard Frank Farmers in de musical. De acteurs hebben zich ingeleefd in de rol door onder begeleiding van professionals verschillende aspecten van persoonsbeveiliging te leren. Op de beelden is te zien hoe de acteurs iemand veilig naar een auto brengen en leren hoe ze een persoon tegen de grond werken.

Naast Westendorp en Bindels maken ook Gaia Aikman en Numidia deel uit van de cast van The Bodyguard. De musical is gebaseerd op de film uit 1992 met Whitney Houston en Kevin Costner.