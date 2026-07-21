Binnen 24 uur al 16 miljoen aan kaartjes voor Doomsday verkocht

Voor de nieuwe Avengers-film Doomsday, die pas half december gaat draaien, is in de eerste 24 uur na de start van de Amerikaanse kaartverkoop al voor 16,5 miljoen dollar aan tickets verkocht. Volgens vakblad Variety is dit twee keer zoveel als in het eerste etmaal nadat de kaartverkoop voor megahit Deadpool & Wolverine uit 2024 was begonnen. Opvallend is dat voor die film alle pakweg 4000 bioscopen al de kaartverkoop waren gestart. Nu gaat het om zo'n duizend geselecteerde zalen die de film extra scherp en met extra goed geluid kunnen vertonen.

In deze specifieke zalen zijn de meeste voorstellingen voor 17 en 18 december al uitverkocht. De exploitanten van deze zalen hebben ook al extra voorstellingen ingepland voor de kerstdagen en de periode tussen kerst en de jaarwisseling. Analisten voorspellen op basis van deze eerste resultaten dat Doomsday een van de grootste filmopeningen aller tijden gaat worden.

In Doomsday verzamelen vrijwel alle helden uit het Marvel-universum zich om het op te nemen tegen een nieuwe megaschurk, Doctor Doom. De schurk wordt gespeeld door Robert Downey jr., die eerder in elf Marvel-titels te zien was als Iron Man. De eerste officiële trailer van Doomsday werd maandag online gelanceerd. Voor Marvel hangt er veel af van deze film, omdat de afgelopen jaren meerdere titels in de reeks minder goed presteerden dan meestal het geval is bij bioscoopfilms van Marvel.

In Nederland is de voorverkoop voor Doomsday vooralsnog niet van start gegaan. Distributeur Disney kan nog niet zeggen wanneer dit wel gaat gebeuren.