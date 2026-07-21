Prijs agrarische grond gestegen in tweede kwartaal

DEN HAAG (ANP) - De gemiddelde agrarische grondprijs is in het tweede kwartaal met 6,7 procent gestegen. Dat melden het Kadaster en de Universiteit Wageningen (WUR). De gemiddelde prijs per hectare lag door deze stijging op 108.500 euro in het tweede kwartaal. Deze prijs ligt 13,7 procent hoger dan het gemiddelde over heel 2025.

Het Kadaster licht toe dat agrarische grond schaars is en er relatief weinig wordt verhandeld, waardoor de prijs al jaren een stijgende trend vertoont. "Tegelijkertijd zijn er bij een beperkt aantal transacties enkele uitschieters, waardoor de gemiddelde prijs in een kwartaal hoog kan uitvallen. Vooral doordat de prijs in het eerste kwartaal van 2026 nog daalde, valt de stijging in het tweede kwartaal relatief hoog uit."

Maandag publiceerden het Kadaster en de WUR een onderzoek naar de effecten van de stikstofregels van de overheid op de grondmarkt. Veehouderijen konden met de overheid een regeling treffen om hun bedrijf te beëindigen, zodat de stikstofuitstoot in en rondom Natura 2000-gebieden terugloopt. Door deze regeling stopten tussen juli 2023 en december 2024 zo'n 1100 veehouderijen en kwam er veel grasland vrij, waar vee op kan grazen.

Stikstofregeling

Hoewel er veel grasland op de markt kwam, is de gemiddelde grondprijs nog niet veel veranderd. Het onderzoek stelt dat de koers van de grondprijs vooral afhangt van de algemene prijsontwikkeling van akkers, ondanks het ruimere aanbod van grasland. De grondprijs voor land voor akkerbouw ligt namelijk structureel hoger dan voor grasland. "Op akkers worden gewassen geteeld die een hogere opbrengst per hectare opleveren", stelde het Kadaster eerder. Afgelopen kwartaal kostte een hectare akker gemiddeld ruim 123.000 euro, tegenover ongeveer 94.500 euro voor grasland.

Volgens het onderzoek is een deel van de vrijgekomen grond nog niet verkocht. De onderzoekers stellen dat de effecten van de stikstofregeling op de markt zichtbaar worden zodra het vrijgekomen grasland meer wordt verhandeld.