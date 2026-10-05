Binnen een halfuur heeft Pathé bijna 6000 kaarten verkocht voor de vertoningen van Avengers: Doomsday in december. Maandagmiddag proberen duizenden mensen een kaartje te bemachtigen voor de langverwachte film, laat een woordvoerder van de bioscoopketen weten aan het ANP. Om 12.00 uur begon de verkoop voor alle bioscopen en theaters in Nederland.

"We verwachten dat de verkoop de komende tijd nog flink zal doorlopen", vervolgt de woordvoerder. De website liep meermaals vast toen fans vlak na de start van de verkoop een kaartje probeerden te bemachtigen. In de Verenigde Staten, waar de voorverkoop in juli al begon, werd binnen 24 uur voor 16,5 miljoen dollar aan tickets verkocht. De voorloper uit 2019, Avengers: Endgame, is de meest succesvolle bioscoopfilm aller tijden.

De film die vanaf 16 december in Nederland draait, volgt de Marvel-superhelden in hun strijd tegen hun grootste vijand tot nu toe: Doctor Doom. De schurk wordt gespeeld door Robert Downey Jr., die eerder bij Marvel te zien was als Iron Man. Ook andere bekende namen keren terug, onder wie Chris Evans als Captain America en Chris Hemsworth als Thor.