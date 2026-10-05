De Japanse keizer Naruhito heeft maandag in Tokio de openingsceremonie van de buitengewone zitting van de Kokkai, het nationale parlement van Japan, bijgewoond. Naruhito sprak het parlement tijdens de bijeenkomst toe. Premier Sanae Takaichi gaf er haar beleidsspeech.

De 222e zitting van de Kokkai duurt 69 dagen en loopt tot 12 december, meldt de Japanse krant Nippon. De duur van buitengewone zittingen van het Japanse parlement verschilt doorgaans per keer en wordt bepaald door de twee kamers waaruit het parlement is samengesteld.

Volgens Nippon gaat het parlement de komende tijd in ieder geval in gesprek over wetgeving om de consumptiebelasting op voedsel te verlagen en over de plannen van de regeringspartijen om het aantal zetels in het Lagerhuis te verminderen.