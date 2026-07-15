Biografie Estavana Polman direct in top 10 van bestsellerlijst

De biografie over Estavana Polman is deze week op de zevende plek in De Bestseller 60 binnengekomen, de wekelijkse lijst van bestverkochte boeken. Dat meldt boekenkoepel CPNB woensdag. Het boek over de laatste jaren van haar handbalcarrière werd geschreven door journalist en programmamaker Gerben Engelen.

Het boek over Polman gaat over "de druk van jarenlang presteren onder hoogspanning, moederschap en een lichaam dat steeds vaker aangeeft wat de prijs van topsport is". Inmiddels verschijnt Polman vaker op de Nederlandse televisie en denkt ze na over haar toekomst daar, liet ze recent weten.

Polman werd een week geleden al aangekondigd als vaste gast van het programma Vandaag Inside. De rol van de oud-handbalinternational in het programma raakte meteen in opspraak, omdat René van der Gijp haar afraadde om bij het programma aan te schuiven. De VI-maker zei dat hij vermoedt dat de interesses van Polman niet bij de onderwerpen liggen die in het programma aan bod komen. Polman liet weten zich niks aan te trekken van het commentaar.

Het boek Regime change van Maggie Haberman en Jonathan Swan, over de tweede termijn van Donald Trump, komt direct op de eerste plaats binnen. Het is de eerste keer dat de New York Times-journalisten in de Nederlandse lijst staan. De tweede plaats is voor Stille geheimen van Karin Slaughter, die al zes weken in de lijst staat. Ook Ilja Gort, die een week geleden met de tweede plek zijn hoogste notering in de lijst ooit behaalde, staat nog in de top drie.