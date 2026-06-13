Biopic over John Fogerty in de maak

Er wordt gewerkt aan een biografische film over rockmuzikant John Fogerty. Dat heeft de 79-jarige Amerikaanse artiest bekendgemaakt in een gesprek met vakblad The Hollywood Reporter.

"Ik ben er ontzettend enthousiast over", zegt Fogerty over de film, die zijn levensverhaal zal vertellen. De zanger noemt het een grote eer dat zijn carrière wordt verfilmd. "Ik ben dolblij dat dit eindelijk gaat gebeuren."

Wie Fogerty zal vertolken in de film is nog niet bekend. De muzikant zegt zelf geen idee te hebben wie hem zou kunnen spelen. "Vroeger grapte ik weleens: 'Oh, Brad Pitt!'", aldus Fogerty. "Maar wie ze ook vinden, ik ben er blij mee."

De zanger verwierf bekendheid als frontman van Creedence Clearwater Revival. Met de band scoorde hij hits als Born on the Bayou, Proud Mary, Fortunate Son en Bad Moon Rising. Na het uiteenvallen van de groep in 1972 bouwde hij een succesvolle solocarrière op.