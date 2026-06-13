KANSAS CITY (ANP) - Bart Verbruggen is begonnen aan de laatste training voor het eerste duel van het Nederlands elftal op het WK van zondag tegen Japan. De doelman raakte maandag geblesseerd tijdens een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan en liet zich drie dagen behandelen door een fysiotherapeut. Hij sloot vrijdag weer aan bij een besloten training en lijkt klaar voor de ontmoeting met Japan.

Bondscoach Ronald Koeman traint met een fitte selectie op het complex van de voetbalsters van KC Current in Kansas City. De veldspelers oefenen op een ander veld dan de drie keepers.

De laatste test voor de wedstrijd tegen Japan dreigde even later te beginnen. Het onweerde de afgelopen uren in de regio van Kansas City. Aanwezige journalisten moesten vlak voor de training de tribune bij het trainingsveld verlaten omdat er opnieuw een onweersbui naderde. Ze mochten weer op de tribune plaatsnemen toen de bliksemflitsen meer dan acht mijl van het complex waren verwijderd. Er ging in het begin van de training nog een alarm af als teken dat de situatie veilig was.

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De training is een kwartier toegankelijk voor de media. Oranje vliegt later op de dag naar Dallas. Koeman geeft in de nacht van zaterdag op zondag vanaf 01.45 uur Nederlandse tijd een persconferentie in het Dallas Stadium in Arlington. Het grootste overdekte stadion van de wereld heeft tijdens het WK geen capaciteit van 94.000 maar van 70.649 toeschouwers.

De 23-jarige Verbruggen is de eerste doelman van Oranje. Mark Flekken en Robin Roefs zijn de andere keepers in de WK-selectie. Koeman vertelt tijdens zijn persconferentie wie zijn tweede doelman voor de mondiale eindronde in de Verenigde Staten, Canada en Mexico is.