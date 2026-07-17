Birmingham organiseert eerste Ozzy Day ter ere van Osbourne

De Britse stad Birmingham gaat Ozzy Osbourne eren met een eigen herdenkingsdag. Dat meldt onder meer entertainmentblad NME. De frontman van Black Sabbath wordt op zijn sterfdag, 22 juli, in zijn geboortestad herdacht tijdens de eerste editie van Ozzy Day.

Verspreid door het stadscentrum worden gratis activiteiten georganiseerd, waaronder optredens van Bostin Brass, een concert van musici van het City of Birmingham Symphony Orchestra en tentoonstellingen die in het teken staan van Osbournes leven. Ook kunnen bezoekers herinneringen aan de zanger achterlaten in een speciaal gastenboek en merchandise aanschaffen.

De festiviteiten vinden plaats op locaties die nauw verbonden zijn met Osbourne en Black Sabbath, zoals de Black Sabbath Bench & Bridge, het Birmingham Museum & Art Gallery en Selfridges.

Volgens de organisatie is Ozzy Day bedoeld om het nalatenschap van de zanger te vieren. Een van de voorzitters, Sam Watson, noemt de herdenkingsdag een "fantastisch voorbeeld van hoe Birmingham samenwerkt om de legendarische Ozzy Osbourne te eren."