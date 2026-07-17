Frankrijk en Duitsland breiden defensiesamenwerking uit

KEULEN (ANP/DPA/AFP) - Frankrijk en Duitsland gaan nog meer samenwerken op het gebied van defensie. Dat is de conclusie na topoverleg tussen de twee landen bij Keulen. Zo kondigde de Duitse bondskanselier Friedrich Merz aan dat zijn land later dit jaar mee zal doen aan een Franse nucleaire oefening.

De landen probeerden de afgelopen tijd een nieuw gevechtsvliegtuig te bouwen, ook wel het FCAS-project genoemd. Dat mislukte, omdat ze het niet eens werden over hoe het vliegtuig eruit moest komen te zien.

Merz zei in een gezamenlijke persconferentie met de Franse president Emmanuel Macron dat de landen wel doorgaan met het verder ontwikkelen van de technieken die de gevechtsvliegtuigen hadden moeten gebruiken. "Misschien zijn de cloudomgeving en het complete besturingssysteem op de lange termijn wel veel belangrijker dan een nieuw vliegtuig", aldus Merz.