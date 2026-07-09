Black Sabbath-drummer Bill Ward heeft zijn fans gerustgesteld nadat hij had verteld dat hij steeds vaker een rolstoel gebruikt. De 78-jarige muzikant schrijft op sociale media dat hij niet ziek is en niet van plan is te stoppen met optreden.

"Ik kan nog steeds lopen, maar niet heel ver zonder rust nodig te hebben", schrijft Ward. Daarom gebruikt hij de rolstoel vooral op luchthavens en bij openbare evenementen.

"Ik ben nog steeds drummer. Ik kan nog steeds behoorlijk goed spelen voor iemand van 78", aldus Ward. "Als je me in een rolstoel ziet, weet dan dat ik alleen een ritje krijg. Ik ben niet met pensioen, niet ziek en geef niet op."

Ward besloot zijn fans hierover zelf te informeren "om open en transparant te zijn". "Ik blijf rocken tot ik doodga", schrijft hij.

De drummer trad vorig jaar voor het eerst in twintig jaar weer op met de oorspronkelijke bezetting van Black Sabbath. Dat gebeurde tijdens het afscheidsconcert Back to the Beginning, enkele weken voordat frontman Ozzy Osbourne op 76-jarige leeftijd overleed.