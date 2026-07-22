Black Sabbath-leden herdenken Ozzy Osbourne jaar na overlijden

De originele leden van Black Sabbath hebben woensdag stilgestaan bij de dood van zanger Ozzy Osbourne, precies een jaar geleden. Drummer Bill Ward, bassist Geezer Butler en gitarist Tony Iommi plaatsten ieder een eigen eerbetoon via sociale media.

"Elke dag heerst er een stilte. We missen je zo ontzettend", schreef Ward op X. Butler deelde op Instagram een foto van Osbourne. "Vandaag precies een jaar geleden - moeilijk te geloven. Ik ben zo blij dat we nog de laatste show konden doen in onze thuisstad, slechts een paar weken voordat Ozzy ons verliet. Fysiek is hij er niet meer, maar zijn legende leeft voort."

Ook Iommi kan nog moeilijk geloven dat Ozzy er niet meer is. Net als Butler staat hij stil bij het laatste concert van de oorspronkelijke bezetting van Black Sabbath in Birmingham. "Er zal nooit meer een Ozzy zijn. Ik mis je, mijn goede vriend."

In Birmingham werd woensdag op verschillende plaatsen stilgestaan bij de dood van Osbourne tijdens 'Ozzy Day'.