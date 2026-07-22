Fans kiezen doelman Kaapverdië in beste elftal van WK

ZÜRICH (ANP/RTR) - Doelman Vozinha van Kaapverdië is door voetbalfans opgenomen in het in hun ogen beste elftal van het voorbije wereldkampioenschap. Hij kreeg 39,6 procent van de stemmen en bleef daarmee de Spanjaard Unai Simón voor.

Vozinha wist met het op het WK debuterende Kaapverdië verrassend de tweede ronde op het WK te halen. De eerste groepswedstrijd tegen de latere wereldkampioen Spanje eindigde in 0-0.

Het door fans samengestelde 'dreamteam' bestaat verder uit verdedigers Pedro Porro (Spanje), Lisandro Martínez (Argentinië), Dayot Upamecano (Frankrijk) en Marc Cucurella (Spanje), middenvelders Rodri (Spanje), Michael Olise (Frankrijk) en Jude Bellingham (Engeland) en aanvallers Lionel Messi (Argentinië), Erling Haaland (Noorwegen) en Kylian Mbappé (Frankrijk).