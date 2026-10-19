Blink-182 eerste headliner voor Belgisch metalfestival Graspop

Blink-182 treedt volgend jaar op tijdens het Belgisch metalfestival Graspop. De organisatie maakte maandag bekend dat de band van Mark Hoppus, Tom DeLonge en Travis Barker op 19 juni voor het eerst naar het festival komt.

De band werd in 1992 opgericht en is bekend van nummers als What's My Age Again en All The Small Things. DeLonge verliet de band in 2015, maar sinds 2022 toert de band weer in de klassieke bezetting.

Het festival, officieel Graspop Metal Meeting, viert in 2027 zijn dertigste verjaardag. De komende editie vindt plaats van 17 tot en met 20 juni, de kaartverkoop gaat later van start. Op het festival komen vaak ook veel Nederlanders af.