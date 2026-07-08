BLØF geeft vanaf het einde van de zomer opnieuw een reeks optredens op bijzondere plekken. Na twee eerdere edities kondigde de Zeeuwse band woensdagochtend de Vreemde Wegen Tour 2026 aan, waarbij onder meer Het Concertgebouw in Amsterdam en de Oostkerk in Middelburg wordt aangedaan.

"De 'Vreemde Wegen Tour' is inmiddels iets waar we ieder jaar enorm naar uitkijken", laat BLØF in een verklaring weten. "De locaties waar we spelen hebben allemaal een eigen karakter en geschiedenis. Dat inspireert ons om iedere avond net iets anders te maken en ook nummers te spelen die normaal minder snel op de setlist terechtkomen." Tijdens de concerten komen nummers voorbij die zelden live worden gespeeld.

De tournee start op donderdag 27 augustus in stadspaleis Markiezenhof in Bergen op Zoom. Daarna treedt BLØF nog op in Het Concertgebouw in Amsterdam, de Grote Kerk in Apeldoorn en de Oostkerk in Middelburg. Hier wordt de reeks op zaterdag 3 oktober afgesloten. De kaartverkoop begint op vrijdag 10 juli.