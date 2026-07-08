LONDEN (ANP/RTR) - Fulham heeft Álvaro Arbeloa aangesteld als nieuwe hoofdcoach. De voormalig coach van Real Madrid is in Londen de opvolger van de Portugees Marco Silva, maakte de club bekend.

"Het is een grote eer om te beginnen bij Fulham", liet Arbeloa in een verklaring weten. "Ik kijk ernaar uit om de sfeer van Craven Cottage met de fans van Fulham te ervaren en aan het seizoen te beginnen met de spelers."

Arbeloa nam in januari de taken bij Real over van Xabi Alonso, maar kon de club niet aan de Spaanse titel helpen. Hij moest na het seizoen wijken voor José Mourinho.

Silva was vijf jaar de trainer van Fulham. Onder de Portugees veroverde de club in 2022 de titel in de Championship, het tweede niveau van Engeland. Afgelopen seizoen eindigde de ploeg van de Nederlandse verdediger Kenny Tete als elfde in de Premier League.