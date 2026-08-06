BLØF geeft komend najaar weer een aantal clubconcerten verspreid door heel Nederland. De Zeeuwse band heeft de clubtournee gepland tussen de al eerder aangekondigde Vreemde Wegen Tour en de concertreeks BLØF & Vrienden, zo werd donderdagochtend bekend.

De clubtour begint 30 oktober in Eindhoven. De band trekt daarna naar Leeuwarden en Zwolle om de tour op zondag 15 november af te sluiten in Nijmegen. De kaartverkoop voor de optredens begint vrijdagochtend. "Het is en wordt een mooi najaar. Eerst gaan we op pad langs een aantal bijzondere plekken en daarna gaan we opnieuw de popzalen in en naar Ahoy", laat de band in een verklaring weten. "We kunnen niet wachten om iedereen straks weer te zien, waar in het land dat ook gaat zijn."

Eind deze maand begint BLØF met de Vreemde Wegen Tour, waarbij het op bijzondere locaties optreedt. Zo geeft de band bijvoorbeeld vier concerten in De Oostkerk in Middelburg. Eind november begint in Rotterdam Ahoy de concertreeks BLØF & Vrienden.