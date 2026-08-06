MOSKOU (ANP/AFP/RTR) - Het Russische ministerie van Defensie zegt in de nacht 605 Oekraïense drones te hebben neergehaald. De drones werden onderschept in verschillende regio's en op het geannexeerde schiereiland de Krim.

Volgens de lokale autoriteiten liep een logistiek centrum van de Russische webwinkelgigant Wildberries lichte schade op. Verschillende locaties van dit bedrijf zijn sinds vorige maand getroffen door Oekraïense aanvallen.

Oekraïne heeft zijn aanvallen op Rusland opgevoerd om het land onder druk te zetten. Kyiv zegt zich daarbij te richten op bedrijven en infrastructuur die het Russische leger steunen. Het Kremlin ontkent dat Wildberries militaire goederen verwerkt.