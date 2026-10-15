Blondie brengt in februari voor het eerst in negen jaar een album met nieuw materiaal uit. Het album High Noon verschijnt op 26 februari, de eerste single Spectral Eyes werd donderdag al gelanceerd.

De aankomende plaat bevat de laatste opnames met drummer Clem Burke, die in april 2025 op 70-jarige leeftijd overleed. Frontvrouw Debbie Harry noemt het album "klassiek Blondie". Ook noemt ze het een "samensmelting van verschillende invloeden en tijdperken" en is de muziek "gevormd door wie we zijn en hoe we nu leven".

Gitarist Chris Stein spreekt van een "lange, vreemde reis". "Op de een of andere manier zijn we hier, met weer een album van Blondie. Ik weet niet wat ik nu nog moet zeggen, behalve dat we ontzettend dankbaar zijn voor al jullie steun door de jaren heen."