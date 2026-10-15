Het Openbaar Ministerie heeft tbs met dwangverpleging geëist tegen een man uit Terneuzen die wordt verdacht van het stalken van bekende Nederlanders en medewerkers van de publieke omroep. De 54-jarige man verscheen donderdag voor de rechtbank in Middelburg.

De verdachte zou vanaf de zomer van 2023 tot aan begin 2025 medewerkers van PowNed, de NPO en AVROTROS hebben lastiggevallen. Het gaat om radio-dj's, presentatoren, producers en hun familieleden. Volgens het OM benaderde hij hen via onder meer de NPO Radio 2-app, sociale media en sms. Ook wordt de Terneuzenaar verdacht van het verspreiden van telefoonnummers van Maxime Meiland, André van Duin, Matthijs van Nieuwkerk en de echtgenoot van NPO Radio 2-dj Annemieke Schollaardt.

Het Openbaar Ministerie laat in een verklaring aan het ANP weten bij het bepalen van de eis veel waarde te hebben gehecht aan het deskundigenrapport van het Pieter Baan Centrum. Op basis van het rapport gaat het OM uit van "volledige ontoerekeningsvatbaarheid" van de verdachte. Daarom vraagt het OM de rechtbank hem te ontslaan van alle rechtsvervolging.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.