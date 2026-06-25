Blood, Sweat & Tears-zanger David Clayton-Thomas (84) overleden

De Canadese zanger David Clayton-Thomas, vooral bekend als de frontman van Blood, Sweat & Tears, is op 84-jarige leeftijd overleden. Hij stierf woensdag in een ziekenhuis in Toronto, heeft zijn publicist aan Amerikaanse media gemeld.

Clayton-Thomas begon zijn muzikale loopbaan in de jaren zestig met optredens in gevangenissen, voordat hij naar New York verhuisde en zich bij Blood, Sweat & Tears aansloot. De band, die door de jaren heen uit acht tot tien leden bestond, boekte na zijn komst grote successen, waaronder het winnen van twee Grammy Awards in de jaren zeventig.

Clayton-Thomas verliet de jazzband in 1972 om een solocarrière na te streven, maar keerde na twee jaar terug, om later opnieuw te vertrekken. Vanaf 1984 keerde hij nog regelmatig terug voor kortere periodes, totdat hij in 2004 definitief afscheid nam van de groep.

In Nederland werden de nummers Spinning Wheel en You've Made Me So Very Happy hits. De liedjes stonden begin deze eeuw ook jarenlang in de NPO Radio 2 Top 2000.