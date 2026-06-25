Neymar 'in tranen' na langverwachte rentree bij Brazilië op WK

MIAMI (ANP/RTR) - Neymar kon zijn tranen na zijn rentree in het Braziliaanse elftal op het WK voetbal naar eigen zeggen niet bedwingen. De 34-jarige aanvaller maakte in de nacht van woensdag op donderdag na een afwezigheid van bijna duizend dagen weer minuten voor de 'Seleção' in de gewonnen groepswedstrijd tegen Schotland (3-0).

"Ik ging helemaal alleen naar de kleedkamer en heb een paar tranen gelaten", vertelde de voetbalvedette aan verslaggevers. "Het is een enorme opluchting om dit allemaal opnieuw te beleven. Het is een moment van dankbaarheid. Ik dank God dat ik dit weer mag meemaken", aldus Neymar, die met 79 doelpunten topscorer aller tijden van Brazilië is en nu op vier WK's actief is geweest. Neymar kwam tegen Schotland een kwartier voor tijd als invaller op het veld. De Braziliaan komt terug van een kuitblessure die hij eind mei opliep.

Brazilië is dankzij de overwinning op de Schotten als eerste geëindigd in groep C en speelt in de zestiende finales tegen de nummer 2 van de poule van Nederland.