Blue Planet III Live in Concert komt op zondag 30 mei 2027 naar de Ziggo Dome in Amsterdam, heeft organisator Friendly Fire dinsdag bekendgemaakt. Tijdens het concert worden beelden uit de nieuwe BBC-natuurserie Blue Planet III vertoond, terwijl een symfonieorkest de bijbehorende muziek van Hans Zimmer, Thom Lukas en Laurentia Editha live uitvoert.

De onderwaterbeelden worden getoond op een ledscherm van 200 vierkante meter. Het City of Prague Philharmonic Orchestra speelt de muziek onder leiding van dirigent Matthew Freeman. Een Nederlandse presentator, van wie de naam later bekend wordt gemaakt, vertelt tijdens de voorstelling over de totstandkoming van de serie.

Blue Planet III is het nieuwste deel in de natuurdocumentairereeks van de BBC. Voor de serie werd gebruikgemaakt van nieuwe cameratechnologie om het leven onder water vast te leggen. De kaartverkoop voor het concert begint vrijdag 16 oktober.