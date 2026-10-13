De Noorse koning Haakon heeft de bevolking bedankt voor de steun na het overlijden van zijn vader, koning Harald. Tijdens een bezoek aan de gemeente Narvik, zijn eerste officiële werkbezoek als koning, sprak hij dinsdag over het verdriet binnen de koninklijke familie. Dat meldt het Noorse persbureau NTB.

"Het is een beetje vreemd en mooi om hier vandaag te staan en te weten dat mensen nog maar een paar weken geleden op deze plek bloemen neerlegden ter nagedachtenis aan mijn vader", zei Haakon in een toespraak. Hij bedankte iedereen die condoleanceregisters had getekend. "Als we met velen het verdriet delen, wordt het iets gemakkelijker om te dragen."

Haakon vertelde ook waarom hij Narvik als eerste gemeente bezocht. Hij wees op het belang van de haven, de spoorverbinding en de ontwikkelingen in de regio. Daarnaast stond hij stil bij de geschiedenis van Narvik tijdens de Tweede Wereldoorlog en het belang van internationale samenwerking.